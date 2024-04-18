Аргентина попросила о присоединении к НАТО в качестве глобального партнера

Аргентина обратилась к НАТО с просьбой стать глобальным партнером альянса. Об этом объявил министр обороны страны Луис Петри после встречи с заместителем генерального секретаря НАТО в Брюсселе.

«Мы продолжим работать над восстановлением связей, которые позволят нам модернизировать и обучать наши силы в соответствии со стандартами НАТО», — говорится в заявлении Петри.

Как пишет La Nacion, этот шаг позволил бы аргентинскому военному атташе разместиться в штаб-квартире НАТО в Брюсселе и «стать частью клуба» с возможностью обмена военными из других стран.

В рамках партнерства, как следует из описания на сайте НАТО, страны могут обмениваться идеями, получать консультации при укреплении оборонных институтов, участвовать в учениях и сотрудничать в области научных проектов.

В широком плане НАТО частично открывает для партнеров свои процессы, процедуры и структуры, «позволяя им делать конкретный вклад через каналы, обычно используемые только членами организации», говорится на сайте.

В Североатлантический альянс входят 32 страны, но помимо этого НАТО сотрудничает с рядом стран по всему миру. Взаимодействие НАТО с глобальными партнерами «приобретает все большее значение в сложной обстановке безопасности, когда многие вызовы, с которыми сталкивается Североатлантический союз, носят глобальный характер и больше не ограничиваются географическими рамками», говорится на сайте альянса.

Единственной страной Латинской Америки, имеющей статус глобального партнера НАТО, пока остается Колумбия. В этом качестве она присоединилась к альянсу в 2018 году. В числе других глобальных партнеров НАТО — Афганистан, Австралия, Ирак, Южная Корея, Монголия, Новая Зеландия, Пакистан и Япония.

В ноябре президентом Аргентины стал экономист Хавьер Милей, представляющий либертарианский альянс «Свобода наступает». Накануне голосования Милей говорил, что на посту президента не станет развивать отношения с Россией, Бразилией и Китаем. На церемонию его инаугурации прилетел Владимир Зеленский, которому Милей, как сообщалось, предложил организовать в Аргентине саммит со странами Латинской Америки по достижению мира в Украине.

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