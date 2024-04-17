Верховный суд отменил приговор физику Валерию Голубкину, осужденному по делу о госизмене. Дело направят на новое рассмотрение
Источник: РИА Новости
Верховный суд России отменил приговор физику Валерию Голубкину по делу о госизмене, сообщает РИА Новости.
Дело будет направлено на новое рассмотрение.
71-летний профессор МФТИ Валерий Голубкин в июне 2023 года получил по обвинениям в измене 12 лет колонии строгого режима. Он не признал вину.
Поводом для преследования Голубкина стало его участие в международном проекте по созданию гиперзвукового пассажирского самолета. Обвинение утверждало, что он передал иностранным коллегам секретные материалы — хотя перед их отправкой три комиссии подтвердили, что секретной информации в них не содержится.