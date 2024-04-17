В Петербурге отменен театральный фестиваль «Хрупкий». Организаторы сообщили, что его запретила прокуратура

В Петербурге отменили фестиваль перформативного театра «Хрупкий», который должен был пройти на площадке Part Academy с 17 по 23 апреля. Организаторы «Хрупкого» вечером 16 апреля сообщили в инстаграме проекта, что такое решение принято по требованию прокуратуры. В чем суть ее претензий, не поясняется. Деньги за билеты вернут зрителям.

«Хрупкий» создали в начале 2024 года Ваня Демидкин и Артем Томилов — режиссеры и популяризаторы современного театра. С начала полномасштабной войны театральные фестивали в России закрывают (как «Новый европейский театр») или полностью переформатируют (как «Золотую маску»). Проект Демидкина и Томилова был единственным заметным фестивалем, появившимся в стране за последние два года.

Первый фестиваль прошел в феврале 2024 года в московском независимом «Театре.doc». В недельную программу вошли спектакли и перформансы, созданные специально для «Хрупкого». Все проекты фестиваля были так или иначе интерактивными — зрители участвовали в них наравне с исполнителями. Работы для «Хрупкого» создавали как авторы, живущие в России, так и те, кто недавно ее покинул. Как писали организаторы в соцсетях, одни из главных тем проекта — «создание связей, объединение и солидаризация».

30 марта на официальной странице «Хрупкого» в инстаграме появилась новость, что программу, показанную в «Театре.doc» в феврале, можно будет увидеть и в Петербурге — на площадке театральной студии Part Academy. «Повторим почти все, что было в феврале (…), но с поправкой на контекст, и сделаем кое-что новое», — написали организаторы.

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