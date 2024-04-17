В Кургане уровень воды превысил опасную отметку, поднявшись за два часа на 18 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана утром 17 апреля поднялся до 883 сантиметров, превысив отметку «опасного явления» (850 сантиметров).

За два часа, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона, в городе, население которого превышает 300 тысяч человек, вода поднялась на 18 сантиметров.

Правительство Курганской области призвало жителей подтопляемых зон Кургана, Кетовского и Белозерского округов незамедлительно эвакуироваться. В том числе жителям нижней части села Кетово.

«Забирайте детей, маломобильных и пожилых родственников, не оставляйте в зоне риска домашних животных. Берите документы и ценные вещи, Выезжайте. Не ждите, когда вода подойдет к вашему дому», — говорится в опубликованном областной администрацией сообщении.

Администрация Курганской области также заявила, что в регионе развернуты пункты временного размещения для тех, кто вынужден покинуть свои дома, а «правоохранительные органы несут службу и охраняют подтопляемые территории от мародеров».

В апреле от паводка пострадала Оренбургская область, где оказались подтоплены несколько населенных пунктов, в том числе город Орск, в котором прорвало защитную дамбу. По данным «Важных историй», в Оренбургской области во время наводнения погибли пять человек. Власти заявляли, что погибших нет.

По состоянию на середину апреля, уровнь воды в реках Оренбургской области отступает от критических отметок, но паводок начинается в Тюменской и Курганской областях.

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