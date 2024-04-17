В деле о гибели бывшего главреда «Газеты.Ru» Светланы Бабаевой появился обвиняемый

Симферопольский суд аннексированного Крыма 15 мая начнет рассматривать по существу уголовное дело о гибели главы регионального подразделения медиагруппы «Россия сегодня», бывшего главного редактора «Газеты.Ru» Светланы Бабаевой. Об этом пишет «Коммерсант».

Как ранее заявляли в медиагруппе, Бабаева погибла в октябре 2022 года в результате несчастного случая во время занятий военно-спортивной стрельбой на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму.

Первоначально сообщалась, что причиной смерти журналистки стало неосторожное обращение с оружием. Однако на похоронах муж погибшей заявил, что Бабаева умерла от отрикошетившего выстрела другого человека.

Следственный комитет возбудил по факту гибели Бабаевой уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК, предусматривает наказание до двух лет лишения свободы).

По версии следствия, смерть журналистки наступила в результате нарушения мер безопасности со стороны участников тренировки по стрельбе, сообщил «Коммерсанту» источник в правоохранительных органах.

Обвиняемым по уголовному делу проходит некий Игорь Малев. По словам источников издания, он связан с работой охранных предприятий и увлекается экстремальными видами спорта.

Светлана Бабаева в 2004-2006 годах возглавляла представительство РИА Новости в Великобритании, а в 2008-2012 годах была шеф-редактором корпункта агентства в США. Также она работала заместителем главного редактора газеты «Московские новости», шеф-редактором журнала «Профиль». В 2013-2016 годах Бабаева возглавляла редакцию «Газеты.Ru». После этого она работала в МИА «Россия сегодня».