МВД объявило в розыск феминистку Залину Маршенкулову

Министерство внутренних дел России объявило в розыск феминистку Залину Маршенкулову, сообщает «Верстка» со ссылкой на базу ведомства.

В карточке говорится, что Маршенкулову разыскивают по уголовной статье. В пресс-службе Следственного комитета 10 апреля сообщили, что против феминистки возбудили дело по статье об «оправдании терроризма» (часть 2 статьи 205.2 УК) из-за постов в телеграме. Какие именно посты послужили поводом для дела, в ведомстве не уточнили.

Телеграм-каналы, в том числе Baza и Shot, писали, что речь идет про посты о гибели «военкора» Владлена Татарского. Источник РИА Новости уточнял, что дело завели из-за постов Маршенкуловой в ее телеграм-канале «Женская власть». После убийства Татарского в этом канале вышло несколько постов на эту тему.

«Я не считаю, что нужно лицемерно сочувствовать смерти людоеда, агрессора, бывшего грабителя, который поддержал убийства в ничего не сделавшей никому Украине», — говорилось в одном из них. Сама Маршенкулова пишет, что именно эти слова послужили поводом для дела.

«Верстка» уточняет, что на следующий день после возбуждения дела в бывшей съемной квартире Маршенкуловой в Вешняках прошел обыск. Сосед феминистки рассказал телеграм-каналу Mash, что последний раз видел ее год назад. Квартиру, которую она снимала, уже сдали другим жильцам.

Маршенкулова находится за пределами России.

Российский «военкор» Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля 2023 года при взрыве бомбы, произошедшем во время его «творческого вечера» в Санкт-Петербурге. Дарью Трепову, которая вручила «военкору» статуэтку, начиненную взрывчаткой, приговорили к 27 годам лишения свободы по обвинению в теракте.

Залина Маршенкулова в 2019 году стала одним из лиц феминистской рекламы производителя спортивных товаров Reebok. Журналистка снялась для постера с придуманным ею лозунгом «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо». Через несколько часов после публикации фотографию удалили из инстаграма Reebok.

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