Декоратора из Петербурга Николая Конашенка включили в список «террористов и экстремистов». На него завели дело об оправдании терроризма из-за комментария о теракте в «Крокусе»

Росфинмониторинг включил в перечень «террористов и экстремистов» петербургского декоратора Николая Конашенка, обвиняемого по делу об оправдании терроризма.

Конашенка задержали в петербургском аэропорту «Пулково» 25 марта, когда он собирался улететь через Москву в Армению. Как сообщалось, сотрудники центра «Э» обратили на него внимание из-за постов в фейсбуке о . В одной из записей он написал: «Почему Крокус, а не Кремль?».

В конце марта Дзержинский районный суд Петербурга по просьбе следствия арестовал декоратора по делу об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК). По версии следствия, Конашенок опубликовал «определенные высказывания», которые содержат признаки оправдания теракта в «Крокус Сити Холле». Декоратор вину не признал.

Николай Конашенок — в прошлом журналист, декоратор и муж бывшего генерального директора проекта «Новая Голландия» Роксаны Шатуновской. После публикаций мужа Шатуновская оставила пост директора «Новой Голландии», который занимала 13 лет, заявив, что не поддерживает супруга в высказываниях.

Согласно российским законам, людям, которые попадают в список Росфинмониторинга, запрещают осуществлять финансовые операции с имуществом, их ограничивают в возможности пользоваться банковскими картами и счетами. Многие работодатели также не желают брать фигурантов списка или их родственников на работу.

О задержании Конашенка

Директор «Новой Голландии» уволилась из-за поста своего мужа в фейсбуке. Он написал: «Почему „Крокус“, а не Кремль?» Самого мужчину задержали в аэропорту Пулково, когда он пытался улететь в Ереван

О задержании Конашенка

Директор «Новой Голландии» уволилась из-за поста своего мужа в фейсбуке. Он написал: «Почему „Крокус“, а не Кремль?» Самого мужчину задержали в аэропорту Пулково, когда он пытался улететь в Ереван