Бывших сотрудников МВД обвинили в получении рекордной взятки в пять миллиардов рублей. Они скрылись из России

Экс-сотрудник одного из самых секретных подразделений МВД — бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) Георгий Сатюков обвинен в получении взятки в пять миллиардов рублей, пишет «Коммерсант». Речь идет о рекордной для российского МВД сумме — ранее самой крупной была взятка в 1,4 миллиарда рублей, по обвинению в получении которой полковника Дмитрия Захарченко приговорили к 16 годам лишения свободы.

Сатюков, пишет издание, возглавлял 3 отделение 4-го отдела (по борьбе с преступлениями в кредитно-финансовой сфере, совершаемыми с использованием информационных технологий) управления по борьбе с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий («К») БСТМ МВД России. По версии следствия, он при посредничестве коллеги Дмитрия Соколова получил от Алексея Иванова (Билюченко) — системного администратора криптобиржи World Exchange Services Pte. Ltd. (Wex, бывшая BTC), взятку «за покровительство». Взятка, по данным следствия, была передана в виде криптовалюты.

По данным «Коммерсанта», о предполагаемой коррупции в БСТМ МВД следствие узнало благодаря досудебному соглашению о сотрудничестве, которое заключил Иванов. В рамках сделки он признал вину в растрате из биржи криптовалюты (ч. 4 ст. 160 УК) на общую сумму более трех миллиардов рублей. На суде Иванов утверждал, что не собирался присваивать средства, а лишь пытался их спрятать от вымогательства со стороны сотрудников правоохранительных органов.

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И Сатюков, и Соколов уехали из России. Они были объявлены сначала в федеральный, а затем и международный розыск и заочно арестованы судом.

Как фигуранты смогли покинуть Россию, в материалах дела не указано. «Коммерсант» отмечает, что Сатюков и Соколов, будучи сотрудниками полиции, которые имеют допуск к гостайне, должны были сдавать загранпаспорта на хранение. По одной из версий, беглецы могут находиться в Дубае, где у Соколова есть апартаменты в восьмисотметровой башне «Бурдж-Халифа».