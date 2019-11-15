В 2018 году с криптобиржи Wex пропали биткоины на 450 миллионов долларов. Теперь ее основатель говорит, что перевел их «в фонд ФСБ»

Около 450 миллионов долларов, пропавшие с крупнейшей русскоязычной криптобиржи Wex, могли быть переведены ее создателем Александром Билюченко на кошельки, подконтрольные сотрудникам ФСБ. Об этом пишет «Русская служба Би-би-си», ознакомившаяся с материалами дела о мошенничестве, возбужденного российскими правоохранительными органами из-за пропажи этих средств.

Криптовалютная биржа Wex создавалась как преемница BTC-e, крупнейшей русскоязычной криптобиржи, существовавшей с 2011 года. Власти США считали, что через BTC-e были отмыты не менее четырех миллиардов долларов. В 2017 году по их запросу в Греции был арестован россиянин Александр Винник, которого называли одним из бенефициаров биржи, а сам домен btc-e.com арестовало ФБР.

Биржу Wex, обещавшую клиентам вернуть часть средств BTC-e, запустил партнер Винника Александр Билюченко совместно с одним из крупных клиентов BTC-e Дмитрием Васильевым, который стал официальным собственником новой биржи. Летом 2018 года средства на кошельках были заморожены — вывести их можно было только с 90-процентной потерей, а затем оказалось, что с кошельков пропали криптовалюты на сумму более 400 миллионов долларов. Российские клиенты начали массово подавать жалобы в полицию, после чего было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Уже после начала проблем с выводом средств биржа была продана семье бывшего бойца из ДНР Дмитрия Хавченко, которого называли приближенным бизнесмена Константина Малофеева.

Как пишет «Русская служба Би-би-си», Билюченко и Васильев вышли на Малофеева еще в начале 2018 года, когда искали для биржи влиятельных покровителей. Тогда Билюченко и Малофеев договорились о построении на базе Wex «новой биржи как специальной инфраструктуры расчетов для сохранения финансового-экономического суверенитета Российской Федерации».

Одновременно с этим, заявил в своих показаниях Билюченко, ему пришлось общаться с представителями ФСБ, в том числе, в штаб-квартире организации на Лубянской площади в Москве. В апреле 2018 года человек по имени Антон («Би-би-си» называет его бывшим сотрудником ФСБ, был ли он действующим сотрудником на момент разговора, неясно) потребовал от него отдать флеш-карты, на которых в зашифрованном виде хранились активы Wex, заявив, что криптовалюта «пойдет в фонд ФСБ России». Билюченко поселили в отеле под охраной и не выпускали до тех пор, пока он, по его словам, не согласился перевести криптовалюту на общую сумму в 450 миллионов долларов.

После этого, как заявляет Билюченко в показаниях, давление на него со стороны ФСБ не прекратилось: от него также потребовали отдать базу пользователей Wex. В распоряжении «Русской службы Би-би-си» оказалась запись телефонного разговора, предположительно, между Билюченко и Малофеевым, состоявшегося летом 2018 года. На записи человек с голосом Малофеева говорит, что Билюченко подозревают в том, что он отдал не все деньги. «Тебя держат на плаву, потому что я говорю, что ты мой, и я за тебя отвечаю», — поясняет он, добавляя, что «базу сдать все равно придется».

Пересказал Григорий Левченко