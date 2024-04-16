В Твери арестовали гражданина Таджикистана, которого обвиняют в фиктивной регистрации двоих фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Московский районный суд Твери арестовал на два месяца гражданина России и Таджикистана, которого обвиняют в том, что он фиктивно зарегистрировал двоих фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле».

В пресс-релизе суда называется фамилия обвиняемого — Ашуров. Ему вменяют статью 322.2 УК о фиктивной регистрации по месту жительства.

По версии обвинения, Ашуров фиктивно зарегистрировал братьев Диловара и Аминчона Исломовых. Их обвиняют в том, что они предоставили террористам, напавшим на «Крокус Сити Холл» 22 марта, квартиру для проживания и автомобиль, а также перевозили их деньги. Обоих арестовали по статье о теракте.

В сообщении суда говорится, что Ашуров признал свою вину в полном объеме. В Таджикистане у него живут близкие родственники, поэтому следствие попросило об аресте, опасаясь, что он может скрыться.

Максимальное наказание по статье о фиктивной регистрации составляет до трех лет лишения свободы.

Диловара и Аминчона Исломовых, а также их отца Исроила арестовали 25 марта, через три дня после теракта. К тому моменту четверо основных исполнителей были уже арестованы, а Исломовы, по версии следствия, помогали террористам с автомобилем и жильем. Братья Исломовы рассказали, что сами пришли в Следственный комитет, когда узнали машину, на которой террористы пытались скрыться. Аминчон Исломов на заседании суда заявил, что невиновен. Все трое обжаловали арест, однако Мосгорсуд оставил их под стражей.

Читайте также

«Если ты таджик, я с тобой не поеду» После теракта в «Крокусе» граждане Таджикистана столкнулись в России с особой ненавистью и агрессией. Вот лишь несколько примеров

Читайте также

«Если ты таджик, я с тобой не поеду» После теракта в «Крокусе» граждане Таджикистана столкнулись в России с особой ненавистью и агрессией. Вот лишь несколько примеров

Читайте также

«Если ты таджик, я с тобой не поеду» После теракта в «Крокусе» граждане Таджикистана столкнулись в России с особой ненавистью и агрессией. Вот лишь несколько примеров

Читайте также

«Если ты таджик, я с тобой не поеду» После теракта в «Крокусе» граждане Таджикистана столкнулись в России с особой ненавистью и агрессией. Вот лишь несколько примеров