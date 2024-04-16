В Твери арестовали гражданина Таджикистана, которого обвиняют в фиктивной регистрации двоих фигурантов дела о теракте в «Крокусе»
Московский районный суд Твери арестовал на два месяца гражданина России и Таджикистана, которого обвиняют в том, что он фиктивно зарегистрировал двоих фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле».
В пресс-релизе суда называется фамилия обвиняемого — Ашуров. Ему вменяют статью 322.2 УК о фиктивной регистрации по месту жительства.
По версии обвинения, Ашуров фиктивно зарегистрировал братьев Диловара и Аминчона Исломовых. Их обвиняют в том, что они предоставили террористам, напавшим на «Крокус Сити Холл» 22 марта, квартиру для проживания и автомобиль, а также перевозили их деньги. Обоих арестовали по статье о теракте.
В сообщении суда говорится, что Ашуров признал свою вину в полном объеме. В Таджикистане у него живут близкие родственники, поэтому следствие попросило об аресте, опасаясь, что он может скрыться.
Максимальное наказание по статье о фиктивной регистрации составляет до трех лет лишения свободы.
Диловара и Аминчона Исломовых, а также их отца Исроила арестовали 25 марта, через три дня после теракта. К тому моменту четверо основных исполнителей были уже арестованы, а Исломовы, по версии следствия, помогали террористам с автомобилем и жильем. Братья Исломовы рассказали, что сами пришли в Следственный комитет, когда узнали машину, на которой террористы пытались скрыться. Аминчон Исломов на заседании суда заявил, что невиновен. Все трое обжаловали арест, однако Мосгорсуд оставил их под стражей.