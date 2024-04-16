The Jerusalem Post: Израиль определился с ответом на иранскую атаку. Но когда последует этот ответ, пока не решено

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уже приняла решение, каким будет ответ на атаку со стороны Ирана, произошедшую в ночь на 14 апреля, однако время этого ответа пока не определено. Об этом пишет The Jerusalem Post со ссылкой на несколько источников.

Что именно это будет за атака, собеседники издания не уточнили. При этом, по их словам, итоговое решение еще может измениться.

Как пишет The Jerusalem Post, судя по всему, руководство Израиля решительно настроено на нанесение ответного удара, однако «все указывает на то, что Иерусалим по-прежнему стремится смягчить атаку, чтобы избежать перерастания конфликта в региональную войну».

При этом, отмечает издание, атака в ближайшие дни не является неизбежной и может быть отложена.

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль десятками беспилотников, а также крылатых и баллистических ракет. В Израиле заявили, что 99% летательных аппаратов были сбиты, каких-либо значительных разрушений удалось избежать. Атака стала ответом на удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске, в результате которого были убиты несколько высокопоставленных членов Корпуса стражей Исламской революции.

Издание The Washington Post со ссылкой на источник в Израиле 15 апреля писало, что Израиль может выбрать ответные действия, которые «пошлют сигнал», но не приведут к жертвам. Союзники Иерусалима настаивают на сдержанности и на необходимости избежать эскалации.

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