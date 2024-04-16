Бастрыкин поручил возбудить дело против полицейских, которые избили петербургского нацбола, воевавшего в Украине

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении полицейских, которых подозревают в избиении в Петербурге участника войны с Украиной.

В релизе СК говорится, что в Петербурге сотрудники полиции, «в том числе азербайджанской национальности», избили участника . Фамилии избитого участника войны СК не приводит, однако «Фонтанка» пишет, что речь идет об активисте партии «Другая Россия», нацболе Леониде Лепешкине.

Накануне петербургские издания сообщали, что Лепешкина избили при обыске, проведенном у него после акции в поддержку ужесточения миграционного законодательства. В телеграм-канале петербургского отделения партии «Другая Россия Э. В. Лимонова» говорилось, что Лепешкина ударили за отказ разблокировать телефон, а затем «заткнули рот, повалили на пол и начали выкручивать ноги и руки». После того, как Лепешкин сказал полицейским, что воевал в Украине, его посадили на диван и начали задавать ему вопросы «под дулом пистолета», угрожая выстрелить.

Затем, как утверждает телеграм-канал, полицейские получили звонок от начальства и сказали Лепешкину, что за него ходатайствуют как за «ветерана СВО», поэтому оформлять на него ничего не будут.

Издание «Бумага» нашло во «ВКонтакте» закрытый профиль полного тезки Лепешкина. В нем есть фотография, на которой Лепешкин изображен в окружении сослуживцев — как выяснила «Бумага», боевиков добровольческого батальона «Эспаньола», состоящего из футбольных фанатов.

11 апреля петербургские нацболы провели возле управления МВД по делам миграции в Петербурге акцию против «завоза в РФ масс мигрантов из Средней Азии и Закавказья». На акции, в частности, был стенд с фотографией одного из террористов, напавших на «Крокус Сити Холл» и подписью «Лицо миграционной политики России».

В ходе акции задержали двух ее участников — Илью Степанова и Артема Мороза. В 78 отделе полиции их, как пишет «Фонтанка» со ссылкой на защитников, избили «используя для этого резиновый член». Адвокаты нацболов подали заявление в СК.

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