В Южной Корее второй раз за месяц отменили выступление артистов балета Большого театра

В Южной Корее за день до премьеры отменили балетное шоу с участием солистов Большого театра, пишет Reuters.

Гастроли должны были пройти 16-18 апреля в концертном зале Sejong Center в Сеуле. Изначально планировалось, что в выступлениях примут участие 12 ведущих артистов балета Большого театра. Позже организаторы шоу скорректировали программу, сократив число выступающих артистов, но это не устроило руководство концертной площадки.

Посольство РФ в Южной Корее выразило сожаление в связи с отменой гала-концертов артистов российского балета. «Разделяем чувство глубочайшего разочарования с многочисленными корейскими поклонниками и проживающими в Корее соотечественниками, с нетерпением ожидавшими этой встречи с мастерами высочайшего мирового уровня, — говорится в заявлении дипломатов. — Не можем не усматривать в этих шагах определенной тенденции в подходах южнокорейской стороны к сотрудничеству с Россией теперь уже и в области культуры. Вынуждены будем это учитывать».

В середине марта в Южной Корее отменили гастроли прима-балерины Большого театра Светланы Захаровой, которая была депутатом Госдумы от «Единой России» и доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента РФ. С критикой выступления Захаровой в Сеуле выступало посольство Украины в Южной Корее. Организаторы гастролей объясняли отмену «необходимостью обеспечения безопасности зрителей и артистов».