РБК: часть бывшей гостиницы «Москва» у Кремля, принадлежащую экс-владельцу банка «Югра», требуют передать в собственность государства

Судебные приставы хотят изъять у бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина торговую галерею «Модный сезон» и гостиницу Four Seasons Moscow на Охотном ряду, пишет РБК.

Из данных Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), на которые обратило внимание издание, следует, что на торговую галерею «Модный сезон», расположенную возле Кремля, наложен обеспечительный арест. Такая же мера применена и к часть площадей отеля Four Seasons Hotel Moscow, расположенного в этом же здании. Эти активы принадлежат бывшему владельцу банка «Югра» Алексею Хотину.

Арест Мещанский суд Москвы наложил 19 марта по иску начальника отдела по исполнению особо важных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП) А.А. Васильева. В информации об иске, размещенной на портале судов общей юрисдикции Москвы, говорится, что представитель ФССП просит обратить в доход государства движимое и недвижимое имущество Хотина в рамках мероприятий на основании закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

Другие детали в карточке процесса не раскрываются. Следующее заседание по иску намечено на конец мая, пишет РБК.

«Модный сезон» — торговая галерея площадью 41 тысячи квадратных метров. Ее рыночную стоимость опрошенные изданием эксперты оценили в 5-8 миллиардов рублей. Примерная стоимость принадлежащей Хотину пятизвездочной гостиницы на 180 номеров — 220–250 миллионов долларов.

В ФСПП в ответ на запрос РБК заявили, что с материалами дела вправе знакомиться должник и взыскатель или их официальные представители. В адвокатском бюро «Павел Хлюстов и партнеры», представляющем интересы Хотина, от комментариев отказались, сообщив лишь, что иски к их клиенту не основаны на нормах права, а требования являются незаконными.

В 2023 году по решению суда в пользу государства была изъята доля Алексея Хотина в нефтяной компании «Русь-ойл». Генпрокуратура тогда смогла доказать, что нефтяная компания уклонялась от уплаты налогов. Сам Хотин в марте 2024 года был приговорен к девяти годам лишения свободы по обвинению в растрате 23,6 миллиарда рублей его бывшего банка «Югра».

Алексей Хотин и его отец Юрий долгое время считались одними из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России. Им принадлежало около 40 объектов в Москве общей площадью 2,1 миллиона квадратных метров. По состоянию на апрель 2024 года, арест был наложен не только на помещения в бывшей гостинице «Москва», но и на другие объекты, включая бизнес-центр «Красный богатырь», торговые комплексы «Филион» и «Горбушкин двор».