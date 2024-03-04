Бывшему владельцу банка «Югра» Алексею Хотину дали девять лет колонии

Замоскворецкий суд Москвы приговорил бизнесмена Алексея Хотина к девяти годам колонии общего режима по делу о растрате 23,6 миллиарда рублей его бывшего банка «Югра», сообщает «Интерфакс».

Другие фигуранты уголовного дела — бывшие президент и председатель правления «Югры» Алексей Нефедов и Дмитрий Шиляев — приговорены к восьми с половиной и восьми годам колонии общего режима соответственно. Директор филиала банка в Москве Нина Чернова получила шесть лет лишения свободы.

Также с подсудимых взысканы 17,3 миллиарда рублей по иску банка «Югра» в лице «Агентства по страхованию вкладов» (АСВ).

В 2017 году Центробанк РФ отозвал лицензию у банка «Югра», признанного по решению суда банкротом. Владельца банка Алексея Хотина задержали весной 2019 года. Его вместе с другими фигурантами заподозрили в хищении 23,6 миллиарда рублей банка «Югра» в 2014-2017 годах путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным компаниям. Хотин своей вины не признал. Изначально бизнесмен находился под домашним арестом, однако в 2023 году по ходатайству гособвинения был отправлен в СИЗО. Как утверждалось в расследовании проекта «Система», в это время у Хотина случился конфликт с «кумом Путина», украинским бизнесменом Виктором Медведчуком, который в итоге завладел его нефтяными активами «Дулисьма» и «Каюм Нефть».

Читайте также

В Москве по обвинению в растрате задержан бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин. Кто он такой и что случилось с банком?

Читайте также

В Москве по обвинению в растрате задержан бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин. Кто он такой и что случилось с банком?