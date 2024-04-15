Протодиакон Андрей Кураев рассказал, что его приняли в служение в Константинопольский патриархат и восстановили в сане

Протодиакон Андрей Кураев, лишенный сана в России, опубликовал указ патриарха Константинопольского Варфоломея о принятии в служение.

В указе говорится, что Константинопольский патриархат, рассмотрев обращение Кураева, определил, что наложенные на него канонические наказания «никоим образом не вытекают из церковных критериев».

В связи с этим Кураева восстановят в в статусе священнослужителя в том сане, которого он был лишен, и примут в служение в Константинопольском патриархате.

Кураев рассказал, что получил указ 5 апреля — ровно через 15 лет после того, как патриарх Кирилл возвел его в сан протодиакона. «Господи, неужели я Тебе еще нужен, что ты даешь такие „совпадения“?», — написал Кураев в своем блоге.

Кураев неоднократно выражал свое несогласие с официальной позицией РПЦ, поддерживающей вторжение России в Украину. В апреле 2023 года патриарх Кирилл своим указом лишил Кураева сана. В служении Кураев был запрещен еще раньше, в 2020 году — после того, как его обвинили в оскорблении умершего от коронавируса протоиерея Александра Агейкина и нашли в его заявлениях признаки «хулы на церковь».

В августе 2023 года Кураева оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о «дискредитации» армии. В октябре он рассказал, что уехал из России в Чехию и планирует выступать с лекциями и публичными встречами в Европе.

22 декабря 2023 года Минюст России объявил Андрея Кураева «иноагентом». Сам он назвал это «удивительной вещью», пояснив, что в его блоге не было перепостов «иноагентов» или высказываний на сугубо политические темы, а из формулировки Минюста следует, что ему присвоили статус, потому что он отвечал на опросы, которые ему адресовали.