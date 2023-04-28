Патриарх Кирилл лишил сана протодиакона Андрея Кураева

Патриарх Кирилл своим указом утвердил решение Епархиального суда Москвы о лишении сана протодиакона Андрея Кураева, сообщается на сайте Московской епархии РПЦ.

Как отмечается в обращении патриарха к протодиакону, это сделано в связи с тем, что за два года с момента решения суда о лишении сана Кураев «не проявил ни на словах, ни в делах признаков покаяния» и «не прекратил свою деструктивную деятельность».

Епархиальный суд лишил Кураева сана весной 2020 года, после того как тот оскорбительно отозвался об умершем от коронавируса настоятеле Богоявленского собора Москвы протоиерее Александре Агейкине. Суд установил в действиях Кураева признаки «хулы на Церковь». Примерно тогда же патриарх временно запретил его в служении.

До указа патриарха решение Епархиального суда можно было обжаловать.

Кураев — один из наиболее часто цитируемых в СМИ священнослужителей. Его публичные заявления неоднократно вступали в противоречие с официальной позицией РПЦ.

В августе Кураева оштрафовали на 30 тысяч рублей по обвинению в «дискредитации» армии из-за поста в ЖЖ, в котором он рассуждал о событиях в Украине и Гражданской войне в России.

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