Андрея Кураева оштрафовали на 30 тысяч рублей за «дискредитацию» армии из-за поста в ЖЖ

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Никулинский районный суд оштрафовал богослова и сверхштатного протодиакона храма Архангела Михаила в Тропареве Андрея Кураева по обвинению в «дискредитации» российских военных. Об этом сообщил сам Кураев.

Причиной для штрафа стала статья в «Живом журнале», в которой Кураев рассуждал о событиях в Украине и Гражданской войне в России. По словам богослова, он не знает, что именно суд «счел преступным» в его статье, так как мотивировочная часть решения не зачитывалась.

Штраф составил 30 тысяч рублей. Кураев заявил, что «будет благодарен», если его читатели помогут со сбором средств. «Только очень прошу не слать мне ни копейки из-за границ РФ, чтобы не оказаться «иностранным агентом», — подчеркнул он.

Кураев — один из самых упоминаемых в СМИ священнослужителей. Его публичные высказывания неоднократно шли вразрез с официальной позицией руководства церкви.

В 2020 году Кураева лишили сана за пост в ЖЖ, в котором он оскорбительно отозвался об умершем от коронавируса настоятеле Богоявленского собора Москвы протоиерее Александре Агейкине.