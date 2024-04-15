Есть видео, на котором снято, как две женщины вбрасывают бюллетени на выборах президента России. Избирком не нашел этому доказательств

Представители городского избиркома Петербурга заявили «Фонтанке», что в ходе проверки видео с участка, на котором две женщины вбрасывают бюллетени в урну во время голосования на президентских выборах, не нашли этому подтверждения.

Видео с избирательного участка № 5 в Адмиралтейском районе Петербурга через три дня после выборов президента России опубликовали наблюдатели. На нем одна из женщин, стоя на коленях, вбрасывает в урну пачку бюллетеней, а вторая после этого, лежа на полу, качает урну.

Двое активистов, адвокат Алексей Царев и член участковой избирательной комиссии от «Справедливой России» Марина Шмелева, решили оспорить результат этого участка, пишет «Фонтанка». В Октябрьском районном суде Петербурга представители горизбиркома и прокуратуры назвали видео «неизвестно откуда появившимся» и заявили, что считают недоказанным присутствие на нем членов избирательной комиссии.

Следующее заседание, по данным «Фонтанки», состоится 24 апреля. В горизбиркоме изданию сообщили, что на нем представители комиссии объяснят, почему считают опубликованное видео фейком. Как пишет «Фонтанка», на заседании должны представить официальное видео.

После появления видео вброса «Фонтанка» писала, что на нем запечатлена председатель УИК № 5 Ирина Минякова, которая работает учителем музыки. На вопрос журналистов она ответила, что видео недостоверное, а сама она покинула участок вечером.

В горизбиркоме в ответ на появление видео инициировали проведение проверки работы самого участка и территориальной избирательной комиссии, а также поручили их председателям «предоставить исчерпывающую информацию по вопросам организации голосования и установления его итогов».

как прошли президентские выборы в россии

Это были самые нечестные выборы в истории России Из-за масштабов фальсификаций нельзя даже прикинуть количество украденных голосов. Но мы нарисовали «хвост кометы» — по нему все понятно без слов

как прошли президентские выборы в россии

Это были самые нечестные выборы в истории России Из-за масштабов фальсификаций нельзя даже прикинуть количество украденных голосов. Но мы нарисовали «хвост кометы» — по нему все понятно без слов