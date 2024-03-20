Наблюдатели опубликовали видео, на котором женщина на коленях вбрасывает бюллетени на участке в Петербурге. Власти назначили проверку
Городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга назначила проверку на избирательном участке № 5 в Адмиралтейском районе города. Поводом для нее послужили видеоролики с фальсификацией голосования на выборах президента РФ, распространенные «Наблюдателями Петербурга».
На одном из видео запечатлено, как женщина ползет на коленях к урне для голосования и вбрасывает в нее бюллетени. Потом к ней присоединяется еще одна женщина. В это время в соседнем помещении за стеклом находится мужчина в форме, который не обращает на них внимания. На втором видео женщина лежит рядом с урной и качает ее, видимо, чтобы скрыть следы вброса.
По данным «Фонтанки», на видео запечатлена председатель УИК № 5 Ирина Минякова, которая работает учителем музыки в школе № 260 Адмиралтейского района Петербурга.
Журналисты связались с ней. Она ответила следующее: «С моей точки зрения, видео недостоверное. Вечером я покинула помещение комиссии, и все. Внутри полицейские оставались».
В Горизбиркоме попросили председателя участковой комиссии № 5 и главу вышестоящего территориального избиркома № 1 дать «исчерпывающую информацию по вопросам организации голосования и установления его итогов».