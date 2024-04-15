CNN: Израиль отложил операцию в Рафахе из-за атаки Ирана

Атака Ирана вынудила Израиль отложить проведение наземной операции в городе Рафах на юге сектора Газа, которая планировалась на этой неделе, пишет CNN со ссылкой на два израильских источника.

По словам одного из собеседников CNN, израильские военные планировали в понедельник разбросать с воздуха в некоторых частях Рафаха. Другой чиновник заявил, что Израиль по-прежнему «полон решимости» провести наземную операцию в Рафахе, хотя сроки наступления и эвакуации гражданского населения остаются неясными.

Израильские военные отказались от комментариев.

Граничащий с Египтом Рафах остается последним незанятым в ходе наступления израильской армии городом в секторе Газа, куда эвакуировались сотни тысяч палестинцев с севера. Там находятся более полутора миллионов палестинских беженцев. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу настаивает на вторжении в Рафах и считает это необходимым для полного уничтожения группировки ХАМАС. В США планы вторжения в Рафах не поддерживают, указывая, что укрывшимся там палестинцам бежать уже некуда, и предлагают израильской армии проводить точечные операции.

7 апреля Армия обороны Израиля вывела все наземные войска из южной части сектора Газа, оставив только пехотную бригаду, которая обеспечивает безопасность так называемого «коридора Нецарим», пересекающего сектор от района Беэри на юге Израиля до побережья. The Jerusalem Post писал, что ЦАХАЛ объявил о завершении активной стадии войны, «оставляя открытой возможность будущего вторжения в Рафах».

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль в ответ на удар, нанесенный израильской авиацией по иранскому консульству в Дамаске. С территории Ирана были выпущены десятки дронов, а также крылатых и баллистических ракет. 99%, как заявили в ЦАХАЛ, были сбиты, часть из них — при помощи американских и британских сил еще на подлете к Израилю. Военный кабинет страны обсуждает планы ответа на атаку Ирана.

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