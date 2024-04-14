На борту израильского контейнеровоза, захваченного Ираном, находится гражданин России
Гражданин России Тимофей Колчанов находится на борту израильского торгового судна, захваченного Ираном. Об этом сообщило посольство России в Тегеране.
В сообщении дипломатической миссии приводятся инициалы россиянина — Т.С.Колчанов. По данным владивостокского издания Vl.ru, это 38-летний старший механик Тимофей Колчанов.
Посольство РФ заявило, что поддерживает контакт с родственниками моряка и властями Ирана «в целях оказания необходимого консульского содействия». Телеграм-канал Shot пишет, что российское посольство сообщило родственникам моряка, что с ним все в порядке.
Иран 13 апреля захватил в Ормузском проливе контейнеровоз «Ариес» (MSC Aries), шедший под флагом Португалии. Судно связано с британской компанией Zodiac Maritime, которая входит в число активов израильского миллиардера Эяля Офера. Израиль обвинил Иран в государственном пиратстве.