Дочерняя компания «Ашан» продала свой бизнес в России

Компания Ceetrus, которая входит в структуру французской сети гипермаркетов «Ашан», закрыла сделку о продаже своих активов в России, сообщает РБК. Новым владельцем торговых комплексов, принадлежащих Ceetrus, стала фирма «Торговые галереи».

По данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), собственник компании, на балансе которой находятся торговые комплексы, сменился 12 апреля. Предварительный договор купли-продажи был подписан в октябре 2023 года.

Основной владелец компании «Торговые галереи», получивший активы Ceetrus, — 23-летний Тагир Шаймарданов, работавший в казанской юридической фирме «Шаймарданов, Ялилов и Сабитов». По данным РБК, Шаймарданов владеет долей в «Торговых галереях» через АО «Кама капитал», которая была зарегистрирована в июне 2023 года.

Компания Ceetrus — часть французской группы «Ашан», до 2018 года она называлась Immoauchan. Среди российских активов компании более 150 тысяч квадратных метров торговых площадей. Ceetrus управляет 40 торговыми центрами и галереями, в том числе торговыми комплексами «Акварель» в подмосковном Пушкине, Тольятти, Волгограде, а также ТЦ «Тройка» в Москве. Компании также принадлежат прикассовые зоны в гипермаркетах «Ашан».

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину французская сеть «Ашан» осталась в России. В 2023 году Le Monde, The Insider и Bellingcat опубликовали расследование о том, что компания снабжала российскую армию в Украине. В «Ашане» это отрицали.

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