На Западном берегу произошли столкновения между палестинцами и израильскими поселенцами. Причиной стало убийство 14-летнего еврейского подростка

На Западном берегу произошла серия столкновений между палестинцами и израильскими поселенцами из-за убийства 14-летнего еврейского подростка. Об этом сообщает Times of Israel.

Подросток, живший в Иерусалиме, пропал в пятницу, 12 апреля, а утром в субботу военные нашли его тело. Точные обстоятельства его смерти не раскрываются, но власти сообщили, что причиной была «террористическая атака».

После исчезновения подростка израильские поселенцы вечером в пятницу напали на палестинскую деревню Аль Мугхайир на Западном берегу, поджигая дома и автомобили. В результате столкновений, по данным Минздрава Палестины один палестинец был убит, более 20 получили ранения.

В субботу, когда стало известно о смерти подростка, столкновения продолжились. Как сообщила израильская правозащитная организация «Еш Дин», израильские поселенцы атаковали около десятка палестинских деревень на Западном берегу, они кидали камни в жителей, переворачивали машины, повреждали дома, как минимум в двух случаях был открыт огонь. В результате начавшихся столкновений ранения получили десятки человек с обеих сторон.

В район были введены дополнительные силы израильской полиции и армии. Вечером 13 апреля ЦАХАЛ отчитался о «завершении всех инцидентов».

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