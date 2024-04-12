Белорусскую группу Nizkiz, чья песня «Правілы» стала гимном протестов 2020 года, включили в реестр «экстремистов». Суд назначил музыкантам «домашнюю химию»

Министерство внутренних дел Беларуси включило участников рок-группы Nizkiz — вокалиста Александра Ильина, бас-гитариста Сергея Кульша и барабанщика Дмитрия Холявкина — в реестр «экстремистов», сообщает правозащитный центр «Весна».

Правозащитники уточняют, что музыкантов осудили по статье о грубом нарушении общественного порядка (342 УК Беларуси).

Суд Октябрьского района Минска начал рассматривать дело участников группы 19 марта. Приговор вынесли на следующий день, однако тогда не сообщалось, какое наказание суд назначил музыкантам.

После включения музыкантов в реестр «экстремистов» стало известно, что их приговорили к двум с половиной годам «домашней химии» каждого.

Рок-группа Nizkiz была основана в Могилеве в 2008 году. В 2020 году Nizkiz выпустила песню «Правілы»; клип на нее снимали на одном из маршей против Александра Лукашенко. Эта песня и клип стали одной из самых известных композиций о протестах 2020 года в Беларуси.

О задержании троих участников группы в Могилеве стало известно 6 января 2024 года. Первоначально их судили по административной статье о распространении, изготовлении и хранении экстремистских материалов (часть 2 статьи 19.11 КоАП Беларуси). Позднее против музыкантов возбудили уголовное дело по статье о грубом нарушении общественного порядка, после чего их отправили в СИЗО.

Правозащитные организации Беларуси признали музыкантов политзаключенными в феврале 2024 года.

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