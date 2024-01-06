В Беларуси задержали участников группы Nizkiz. Их песня «Правілы» стала одним из гимнов протестов 2020 года

Трое участников белорусской рок-группы Nizkiz — солист Александр Ильин, бас-гитарист Сергей Кульша и барабанщик Дмитрий Холявкин — задержаны силовиками в Могилеве. На государственном телеканале «Беларусь 4» показали «покаянные» видео музыкантов, сообщает издание «Зеркало».

В сюжете канала утверждалось, что участники группы покинули Беларусь после протестов 2020 года, но позже решили вернуться на родину. Как пишет белорусский правозащитный центр «Вясна» со ссылкой на свои источники, на самом деле артисты не уезжали из страны и продолжали жить в Беларуси, иногда гастролируя по Европе.

«В 2020 году нашу популярность решили использовать. Нам предложили снять клип на акциях протеста в Минске. На волне эмоций, информационного шума мы согласились», — сказал в своем «покаянном» видео солист Nizkiz Александр Ильин.

На каком основании задержаны музыканты и возбуждено ли против них уголовное дело, неизвестно.

В сюжете «Беларуси 4» не фигурировал четвертый участник Nizkiz, гитарист Леонид Нестерук. Он находится за пределами Беларуси и проживает в Варшаве, пишет «Наша Нiва».

Рок-группа Nizkiz была основана в Могилеве в 2008 году. В 2020 году Nizkiz выпустила песню «Правілы»; клип на нее снимали на одном из маршей против Александра Лукашенко. Эта песня и клип стали одной из самых известных композиций о протестах 2020 года в Беларуси. Сейчас на ютьюб-канале Nizkiz клип недоступен.

Власти Беларуси активно преследуют активистов, в том числе музыкантов, которые выступали против Лукашенко на протестах 2020 года. Так, в октябре 2023 года суд назначил сроки от 7,5 до 9 лет колонии участникам рок-группы Tor Band из Рогачева, чья песня «Мы не народец» была одним из символов протестов в Беларуси. Группу по решению КГБ объявили «экстремистским формированием», а ее участников признали виновными по статьям о разжигании социальной розни, дискредитации Беларуси и оскорблении Лукашенко.