«Важные истории» связали генподрядчика прорвавшейся дамбы в Орске с местными властями

Генподрядчик строительства прорвавшейся дамбы в Орске «Спецстрой-3» был близок к местным властям, пишут «Важные истории».

«Спецстрой-3» принадлежал ЗАО «Оренбургспецстрой» (33%) и компании «Земстрой» (67%). «Оренбургспецстрой» — правопреемник одноименного строительно-монтажного треста, на котором в 1970-е годы начинал карьеру слесарем Юрий Берг — будущий руководитель города и области.

Берг был главой администрации Орска с 2005 по 2010 год, после чего до 2019 года руководил Оренбургской областью. Одну часть дамбы он принял в конце 2009 год, другую достроили в 2014 году, когда он уже был губернатором.

«Важные истории» также обнаружили, что самым крупным владельцем «Земстроя» числился 57-летний Сергей Сорокин. Он руководил и владел половиной уже недействующей сейчас фирмы «С-Плат», где его партнерами выступали президент фонда «Антитеррор» в Новотроицке Оренбургской области Сергей Захаров и председатель новотроицкого отделения «Боевого братства», соучредитель оренбургского отделения «Народного фронта» Олег Лоскутов.

Захаров также контролировал оренбургскую компанию «Горизонт», гендиректором которой был сын бывшего губернатора Сергей Берг.

Руководителем и вторым по величине владельцем «Земстроя» был Сергей Комаров — бывший гендиректор «Спецстроя». Именно он выдвигал версию, что прорыв дамбы произошел из-за грызунов.

Из-за паводка вечером 5 апреля в Орске прорвало насыпную дамбу, город затопило. По данным властей города, подтоплено несколько тысяч домов.

Министр строительства России Ирек Файзуллин заявил, что дамба в Орске «на самом деле не дамба», а «земляной вал». Он добавил, что специалистам Минстроя уже поручили проектирование «настоящей дамбы». Министр также назвал смешной версию о том, что дамбу в Орске погрызли грызуны.

Подробнее о строительстве дамбы в Орске

«Дамба должна навсегда решить проблему угрозы подтопления» Что известно о строительстве дамбы в Орске, из-за прорыва которой затопило тысячи домов. И можно ли было этого избежать

Подробнее о строительстве дамбы в Орске

«Дамба должна навсегда решить проблему угрозы подтопления» Что известно о строительстве дамбы в Орске, из-за прорыва которой затопило тысячи домов. И можно ли было этого избежать