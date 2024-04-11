Apple предупредила пользователей в 92 странах мира об угрозе взлома с использованием шпионских программ

Компания Apple предупредила пользователей айфонов в 92 странах мира о том, что они могли стать жертвами атак шпионских программ. На , которые среди прочих получили пользователи Apple в Индии, обратили внимание журналисты Reuters.

«Apple обнаружила, что вы стали жертвой атаки хакерского шпионского ПО, которое пытается удаленно скомпрометировать iPhone, связанный с вашим Apple ID, — цитирует TechCrunch сообщение, которое получили пользователи смартфонов Apple. — Вероятно, эта атака направлена именно на вас из-за того, кто вы или вашей деятельности. Хотя невозможно достичь абсолютной уверенности при обнаружении таких атак, Apple очень доверяет этому предупреждению. Пожалуйста, отнеситесь к нему серьезно».

В уведомлении, с которым ознакомились журналисты TechCrunch, не уточняются ни детали о злоумышленниках, ни названия стран, пользователям которых пришли такие сообщения от компании.

Как отмечают Reuters и TechCrunch, ранее в таких предупреждениях, а также в статье о них на сайте поддержки Apple, компания указывала, что речь идет об атаках хакеров, «спонсируемых государством». Теперь эта фраза из текста исчезла.

Сейчас на сайте компании со ссылкой на публичные исследования и сообщения журналистов сообщается, что «за столь сложными и дорогостоящими атаками на конкретных лиц традиционно стоят государственные субъекты или частные компании, занимающиеся разработкой коммерческого шпионского ПО для них, например из NSO Group».

По информации источника Reuters, в текст внесли изменения после того, как Apple столкнулась с давлением со стороны индийского правительства. Осенью 2023 года оппозиционные политики Индии обвинили правительство премьер-министра Нарендры Моди в попытке их айфонов с помощью шпионского оборудования после того, как получили соответствующее уведомление от Apple. Компания провела переговоры с индийскими чиновниками, перед тем как публиковать новое предупреждение, рассказал собеседник агентства.

В сентябре 2023 года издатель и сооснователь «Медузы» Галина Тимченко рассказала, что ее айфон заразили шпионской программой Pegasus, которая позволяет получить доступ к звуку, камере и памяти телефона. Произошло это предположительно 10 февраля 2023 года, когда Тимченко участвовала в закрытой встрече с сотрудниками независимых российских СМИ в Берлине.

Вскоре о возможном заражении Pegasus также сообщили бывший шеф-редактор программы «Балтия. Неделя» и телеканала «Настоящее время» Евгений Эрлих, генеральный директор «Новой газеты Европа» Мария Епифанова и корреспондент «Новой газеты Балтия» Евгений Павлов.

Комитет защиты журналистов обратился к властям Латвии с призывом провести расследование на этот счет. Организация «Репортеры без границ» также потребовала объяснений от властей Германии.

Подробности взлома

«Мы все испугались. Но делали вид, что нет» В феврале 2023 года на телефон издателя «Медузы» Галины Тимченко установили шпионскую программу Pegasus. Возможно, это сделала одна из европейских спецслужб

Подробности взлома

«Мы все испугались. Но делали вид, что нет» В феврале 2023 года на телефон издателя «Медузы» Галины Тимченко установили шпионскую программу Pegasus. Возможно, это сделала одна из европейских спецслужб