Во «ВКонтакте» под постами о наводнении в Оренбургской области с 4 апреля появилось около восьми тысяч комментариев провластных ботов. Об этом пишет «Верстка» со ссылкой на данные проекта «Ботнадзор». Как отмечает издание, в комментариях ботов можно выделить три основных нарратива: защита действий местных властей, похвала в адрес МЧС и — отдельно — президента Владимира Путина.

В защиту властей региона боты пишут, что о необходимости эвакуироваться жителей якобы предупредили заранее: «Предупреждение были за неделю, но игнор от людей — это их ответственность, сейчас уже принудительная эвакуация».

Такие комментарии, как отмечает «Верстка», поддерживают позицию главы МЧС Александра Куренкова, который 7 апреля заявил, что эвакуацию в городе объявили «неделю назад». При этом за два дня до прорыва дамбы мэр Орска Василий Козупица утверждал, что угрозы затопления нет.

Другая часть комментариев посвящена работе МЧС. В частности, боты хвалят сотрудников ведомства за «слаженную работу», а также называют их «красавчиками», которые «делают все, что могут». Также боты отмечают, что Куренков «оперативно» прибыл в Орск: «Ну вот, нам постоянно показывают, что МЧС делают все возможное, чтобы убрать потоп, не просто же так Куренков прилетел, сейчас работа пойдет еще быстрее».

Последний нарратив, который выделили журналисты «Верстки», касается президента России Владимира Путина. В комментариях боты пишут, что он держит ситуацию на «особом контроле» и делает «все возможное, чтобы предотвратить ситуацию с паводками». Также они подчеркивают, что у президента нет необходимости лично ехать в Оренбургскую область, поскольку там уже работает глава МЧС, а Путин — «не спасатель все-таки».

В Оренбургской области с 4 апреля на фоне паводка ввели режим ЧС регионального уровня. Вечером 5 апреля в Орске прорвало насыпную дамбу, после чего город начало затапливать. Позднее появилось несколько новых прорывов. 7 апреля власти объявили в области режим ЧС федерального уровня. По данным на утром 9 апреля, в регионе было подтоплено более десяти тысяч домов, эвакуированы около шести с половиной тысяч жителей.

После прорыва дамбы пресс-секретарь президента Дмитрий Песков несколько раз заявлял, что Путина информируют о ситуации. Позднее Песков сообщил, что президент не планирует приезжать в затопленный Орск и другие районы, пострадавшие от паводка. «Путин фактически, хоть он и не там физически, но он постоянно присутствует в этой теме. Он на протяжении всего дня постоянно занимается этими вопросами», — добавил пресс-секретарь.

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