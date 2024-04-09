«Фактически, хоть и не физически, он постоянно присутствует в этой теме». В Кремле заявили, что Путин пока не планирует приезжать в затопленный Орск

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует пока приезжать в затопленный Орск и другие районы, пострадавшие от паводка.

«Путин фактически, хоть он и не там физически, но он постоянно присутствует в этой теме. Он на протяжении всего дня постоянно занимается этими вопросами. Пока в настоящий момент поездки в регион нет. Но сейчас самый горячий момент. Что будет через какое-то количество дней, мы будем смотреть вместе с вами», — сказал Песков журналистам на брифинге.

Журналисты также спросили у Пескова, как в Кремле оценивают тон общения губернатора Оренбургской области Дениса Паслера с жителями Орска, который несколько раз потребовал от них убрать телефоны во время встречи.

«Да, мы видели. Еще раз повторяю, проводится напряженнейшая работа с населением. Все руководство — муниципальное, районное, региональное — находится в прямом контакте с населением. Осуществляются контакты в достаточно сложных условиях, населению оказывается вся необходимая помощь», — ответил представитель Кремля.

Обновление. Позже в Кремле сообщили, что Путин поговорил по телефону с Паслером, который доложил о борьбе с паводком. По итогам беседы президент РФ решил отправить в зону паводка министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирека Файзуллина.

8 апреля, на третий день после прорыва дамбы в Орске, местные жители вышли на митинг к зданию администрации на Комсомольской площади, требуя выплат пострадавшим от затопления. Люди, собравшиеся на площади, скандировали «Путин, помоги!» и «Позор!» в адрес властей.

Через некоторое время группу участников акции пригласили в здание администрации на встречу с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером. В администрации Паслер потребовал, чтобы пришедшие были без телефонов. «Так, телефоны все убрали», — приказал губернатор.

Как это было

Жители Орска собрались на митинг и добились встречи с губернатором Он велел им убрать телефоны и пожаловался, что лишился отпуска — и «даже одежду поменять ни разу не смог»

Как это было

Жители Орска собрались на митинг и добились встречи с губернатором Он велел им убрать телефоны и пожаловался, что лишился отпуска — и «даже одежду поменять ни разу не смог»