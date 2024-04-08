«Так, телефоны все убрали!» Губернатор Оренбургской области попытался запретить жителям Орска снимать встречу с ним
Губернаор Оренбургской области Денис Паслер во время встречи с жителями затопленного Орска потребовал от них убрать телефоны и не вести видеозапись. Об этом сообщает издание «Урал56».
В самом начале встречи у Паслера и собравшихся произошел следующий диалог.
- Паслер: Так, телефоны все убрали!
- Женский голос: А почему? А как мы потом докажем, что нам такое говорили?
- Паслер: Вот у вас куча прессы есть.
- Женский голос: А пресса вырежет!
Как отмечает «Урал56», в итоге телефоны собравшимся разрешили оставить.
В ходе встречи Паслер сделал акцент на том, что пострадали не только жители Орска, но и жители других городов, в том числе Новотроицка. Он также подчеркнул, что сам все время работает и что несколько дней не спал и не менял одежду и даже отменил свой отпуск.
Паслер также заявил, что в наводнении «виноваты все, кроме людей пострадавших» и заявил, что уголовные дела, открытые в связи с наводнением, будут доведены до конца.
Жители Орска днем 8 апреля собрались на митинг в центре города с требованием компенсаций за утрату жилья пострадавшим после прорыва дамбы — они сделали это, несмотря на предостережение прокуратуры о незаконности несогласованных митингов. Сначала к ним вышел мэр города Василий Козупица, после чего инициативную группу пригласили встретиться с губернатором.