ЦАХАЛ объявил об убийстве в Газе главы комитета ХАМАС по чрезвычайным ситуациям

Армия обороны Израиля утром 9 апреля сообщила, что в Газе убит Хатема Альмери — глава комитета движения ХАМАС по чрезвычайным ситуациям.

Альмери, говорится в распространенном ЦАХАЛ заявлении, был убит в результате авиаудара. Информация о местонахождении члена руководства ХАМАС, позволившая провести операцию, была получена Управлением военной разведки Израиля.

Армия обороны Израиля подчеркивает, что Альмери был участником «Бригад Аль-Кассам» — военного крыла ХАМАС.

8 апреля Израиль заявил об убийстве командующего спецназом «Хизбаллы» Али Хассина. В заявлении ЦАХАЛ говорилось, что Хассин и двое бойцов «Хизбаллы» были убиты в результате удара по южной части Ливана.

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