Израиль заявил об убийстве командующего спецназом «Хизбаллы»
Источник: The Jerusalem Post
В результате удара армии Израиля убит Али Хассин, командир сил «Радван» группировки «Хизбалла». Об этом пишет The Jerusalem Post.
Удар, приведший к гибели Али Хассина, был нанесен по южной части Ливана. Вместе с командиром «Радвана» были убиты еще два бойца «Хизбаллы».
По данным ЦАХАЛ, Хассин был ответственным за «планирование и осуществление терактов против мирных жителей на севере Израиля».
«Радван» — это элитное подразделение в составе «Хизбаллы», занимающееся проведением специальных операций. В основном, это проведение атак и диверсий в северной части Израиля.