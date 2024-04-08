Израиль заявил об убийстве командующего спецназом «Хизбаллы»

В результате удара армии Израиля убит Али Хассин, командир сил «Радван» группировки «Хизбалла». Об этом пишет The Jerusalem Post.

Удар, приведший к гибели Али Хассина, был нанесен по южной части Ливана. Вместе с командиром «Радвана» были убиты еще два бойца «Хизбаллы».

По данным ЦАХАЛ, Хассин был ответственным за «планирование и осуществление терактов против мирных жителей на севере Израиля».

«Радван» — это элитное подразделение в составе «Хизбаллы», занимающееся проведением специальных операций. В основном, это проведение атак и диверсий в северной части Израиля.

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