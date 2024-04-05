В Москве вынесли приговор 11 фигурантам дела о «склонении к массовым беспорядкам» в телеграм-канале «Что делать!»

Бутырский районный суд Москвы приговорил 11 фигурантов дела о «склонении к массовым беспорядкам» в телеграм-канале «Что делать!» к реальным срокам лишения свободы, сообщил юрист Алексей Прянишников.

Дизайнеру и студентке Высшей школы экономики Марии Платоновой суд назначил пять лет и два месяца колонии с отсрочкой на период ее беременности и достижения ребенком возраста 14 лет. «Медиазона» напоминает, что Платонова единственная отрицала свою связь с каналом. Прокуратура просила приговорить ее к семи годам лишения свободы.

Журналиста RusNews Игоря Кузнецова суд приговорил к шести годам колонии, запретив ему на два года вести деятельность в соцсетях, а Дмитрию Чебанову, которого следствие называет создателем телеграм-канала, суд назначил семь лет и шесть месяцев лишения свободы.

Самый большой срок — восемь лет колонии — получил пенсионер из Сочи Игорь Нагибин, у которого дома при обыске нашли порох. Сам Нагибин утверждал, что не знает, кому принадлежит вещество.

Остальным фигурантам дела суд назначил от пяти лет и двух месяцев до шести с половиной лет лишения свободы.

Дело о «склонении к массовым беспорядкам» через телеграм-канал было возбуждено в сентябре 2021 года. По версии следствия, «группа лиц в составе не менее 11 участников из семи субъектов России» создала сеть телеграм-каналов, в которых якобы вела «агитационную деятельность, направленную на организацию массовых беспорядков», во время выборов в Госдуму осенью 2021 года.

Подробнее о деле

«Что-Делать!» — малоизвестный телеграм-канал. Теперь о нем узнают многие Из-за него появилось новое дело о «склонении к массовым беспорядкам», в котором уже 11 фигурантов. Кристина Сафонова рассказывает, кто они такие

Подробнее о деле

«Что-Делать!» — малоизвестный телеграм-канал. Теперь о нем узнают многие Из-за него появилось новое дело о «склонении к массовым беспорядкам», в котором уже 11 фигурантов. Кристина Сафонова рассказывает, кто они такие