СК возбудил уголовное дело о «склонении к беспорядкам» через Telegram во время выборов

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Следственный комитет возбудил уголовное дело о во время голосования на выборах в Госдуму РФ.

Подозреваемыми по нему проходят Дмитрий Чебанов и иные лица, сообщает ведомство. Следствие намерено требовать их ареста.

Установлено, что группа лиц в составе не менее 11 участников из 7 субъектов России создали сеть телеграмм-каналов, в которых размещали публикации и вели агитационную деятельность, направленную на организацию массовых беспорядков на территории Российской Федерации в дни единого голосования с 17 по 20 сентября 2021 года.

Ранее «ОВД-Инфо» сообщало о задержании администратора одного из телеграм-каналов Дмитрия Чебанова, пытавшегося вместе с другими активистами повесить баннер на здании магазина «Детский мир» в Москве. 6 сентября ему назначили 15 суток административного ареста по статье о неповиновении полицейскому.

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