Илью Яшина отправили в штрафной изолятор на 10 суток

Политика Илью Яшина, осужденного на восемь с половиной лет лишения свободы по делу о «фейках» про российскую армию, вновь отправили в ШИЗО.

Поводом послужило то, что садясь за стол перед завтраком, Яшин снял куртку (верхнюю часть робы), сообщил телеграм-канал политика со ссылкой на адвоката Михаила Бирюкова.

Очевидно, что снятая перед завтраком куртка — лишь формальный повод составить рапорт о выявленном нарушении . Настоящая причина — продолжающееся давление на политических заключенных, их намеренная изоляция не только от внешнего мира, но и от других осужденных, попытка лишить воли, подавить, сломать.

Адвокат отметил, что Яшина отправили в штрафной изолятор через несколько часов после того, как колонию посетил с инспекцией начальник областного управления ФСИН. До того, как попасть в ШИЗО, сообщил Бирюков, у Яшина было короткое свидание с матерью.

Мещанский суд Москвы приговорил Илью Яшина по делу о «фейках» о российской армии в декабре 2022 года. Поводом для дела стал стрим на ютьюбе, в котором политик рассказывал о преступлениях российских военных в Буче Киевской области.

В колонии в Смоленской области, куда отправили Яшина, политика несколько раз отправляли в ШИЗО и поставили на учет как «лицо, склонное к изучению и распространению экстремизма».

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