Илью Яшина поставили в колонии на учет как «склонного к изучению и распространению экстремизма»

Администрации смоленской ИК-3 поставила Илью Яшина на профилактический учет как «лицо, склонное к изучению и распространению экстремизма», сообщается в телеграм-канале политика.

«Раньше в моем личном деле значилось лишь „злостный нарушитель режима“. Теперь же я еще и лицо, „склонное к изучению и распространению экстремизма“. Что значит эта формулировка, могу лишь догадываться. Но как объяснили надзиратели, связан этот статус с „политическим характером“ моей уголовной статьи, а также с экстремистскими связями, в которых я ранее „был изобличен правоохранительными органами“», — заявил Яшин

Яшин назвал это решение предсказуемым и добавил, что воспринимает происходящее «философски». По его словам, теперь сотрудники колонии должны будут вести с ним «воспитательные беседы».

Кроме того, Яшин рассказал, что к нему приходил «человек в погонах из центра». Он зачитал политику «официальное предостережение» о том, что в его соцсетях не могут публиковаться материалы без маркировки «иностранного агента».

28 февраля Яшин, выступая на заседании суда по административному протоколу о нарушении закона об «иноагентах», прочитал антивоенное стихотворение. В нем говорится про «безумного тирана» и осуждается российское вторжение в Украину. Судья Вадим Соловьев назвал слова Яшина недопустимыми и запретил съемку заседания.

В декабре 2022 года Илью Яшина приговорили к восьми с половиной годам колонии по делу о распространении «фейков» про российскую армию. Дело на Яшина завели после его стрима об убийствах мирных жителей в Буче.

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