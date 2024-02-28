«Мне комфортнее прожить свои годы пусть в неволе, но достойно. Не смирившись с волей злобного вождя» Илья Яшин прочитал на заседании суда антивоенное стихотворение. После этого судья запретил журналистам вести аудио- и видеозапись

Судья Сафоновского районного суда Смоленской области Вадим Соловьев запретил фото- и видеосъемку, а также запись аудио на заседании по административному протоколу о нарушении закона об «иноагентах», составленному на . Как пишет «Медиазона», это произошло после того, как политик прочитал свое стихотворение, в котором говорится про «безумного тирана» и осуждается российское вторжение в Украину. «Но.Медиа из России» опубликовало видео, как Яшин, выступающий в суде по видеосвязи, читает стихотворение, а судья его прерывает. «Медуза» публикует стихотворение политика.

Речь Ильи Яшина, после которой судья запретил снимать заседание НО.Медиа из России

Ваша честь, прошу учесть,

что в России можно сесть

за слова и анекдоты,

речевые обороты,

за рисунки, мемы, шутки,

за рассказ про домик утки.

Здравых рамок просто нет,

Если ты — иноагент.

Ваша честь,

пред вами здесь

человек, который жаждет,

чтоб закончилась война.

Я считаю, что она —

тяжкий крест всего народа,

разменявшего свободу

на пустые обещания,

На лукавые послания,

На империю обмана и амбиции тирана.

На этих словах судья прервал Яшина, объяснив это тем, что на судебном заседании присутствуют журналисты, снимающие происходящее. «А то, что вы сейчас озвучиваете, по мнению суда, является недопустимым. Поэтому я вынужден вас просить изменить риторику в части дачи оценки происходящим событиями, в частности, . Либо я буду вынужден прервать фото- и видеофиксацию и удалить журналистов из зала судебного заседания», — заявил судья Соловьев. После этого Яшин продолжил читать стихотворение.

Ваша честь,

поймите, месть —

вот реальная причина

правового произвола и жестокого суда

в отношении меня

и других людей, кто смеет

называть войну войной,

защищая честь Отчизны

и спасая ее флаг

от кровавого позора

когда брата предал брат.

Мне клеймо «иноагента»

налепить хотят на грудь

жулики и лицемеры,

открывающие путь

нашей родине

к унылой роли

девочки-слуги

для вальяжного Пекина,

где их кормят прям с руки.

Ваша честь,

имею гордость

вам открыто заявить,

я не стану унижаться,

трусить, плакать

и молить

вас о мягком приговоре.

Мне комфортнее прожить

свои годы

пусть в неволе,

но достойно

И пройдя

путь тернистый, не смирившись

с волей злобного вождя.

Жребий брошен.

Я продолжу защищать свою страну

от безумного тирана,

что повсюду сеет тьму.

Гражданин судья,

вы тоже в силах

свою честь не запятнать.

Надо лишь не испугаться

политзека оправдать.

Верьте — жертва не напрасна.

Это всё.

Сегодня — баста.

После этого судья объявил, что журналистам запрещено записывать заседание на видео и аудио.

«Сегодня Илья Яшин выступил с очень яркой речью в стиле [Жени] Беркович, в стихах. Речь была яркой, острой, полемичной. После его речи судья запретил вести аудио- и видеосъемку, связав это с тем, что сама по себе речь носит характер „дискредитирующей“. Позиция понятная, в московских судах поступают резче, не дают договорить и обрывают. По крайней мере, сам факт того, что судья [сначала] разрешил вести видеозапись процесса, свидетельствует о том, что в Сафоновском суде гласность и уважение к закону присутствуют», — сказал «Медиазоне» адвокат Яшина Михаил Бирюков.

В начале декабря 2023 года Бабушкинский районный суд оштрафовал Илью Яшина, находящегося в смоленской колонии, на 45 тысяч рублей из-за отсутствия плашки «иностранного агента». В конце января 2024 года на Яшина составили еще один протокол о нарушении закона об «иностранных агентах».

Что говорила в суде Женя Беркович

«Просто не мучить — это уже немало» Женя Беркович обратилась к суду в стихах. «Медиазона» опубликовала текст ее выступления

Что говорила в суде Женя Беркович

«Просто не мучить — это уже немало» Женя Беркович обратилась к суду в стихах. «Медиазона» опубликовала текст ее выступления

Фото на обложке: Александр Неменов / AFP / Scanpix / LETA