В Ташкенте сорвали фестиваль «Артдокфест/Азия»

В Ташкенте сорвали показ фильма «Восточный фронт» в рамках фестиваля «Артдокфест/Азия». Об этом написал в фейсбуке режиссер и президент фестиваля «Артдокфест» Виталий Манский.

По его словам, запрещены «все последующие показы фестивальной программы». Манский заявил, что это было сделано по указанию министерства культуры Узбекистана.

В комментарии «Медузе» Манский заявил, что полицейские, приехавшие к месту проведения показа, сказали, что получили письмо от Минкультуры.

«Говорят, что это уши российского посольства», — сказал режиссер, не уточнив, откуда у него эта информация. Он добавил, что на фестиваль приехали 25 режиссеров, а на показах был «переаншлаг».

«Artdocfest/Asia!» должен был пройти в Ташкенте со 2 по 8 апреля.

«Восточный фронт» — документальный фильм Виталия Манского и Евгения Титаренко о войне в Украине.

В марте 2022 года в Москве эвакуировали кинотеатр «Октябрь», где должно было состояться открытие очередного «Артдокфеста», а самого Манского облили краской. После этого Манский, открыто выступающий против войны в Украине, заявил, что «Артдокфеста» «до падения режима в России» больше не будет. В сентябре того же года МВД России объявило Манского в розыск по уголовному делу о клевете.

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