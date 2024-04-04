ФСБ объявила, что задержала троих пособников теракта в «Крокус Сити Холле»

ФСБ России утверждает, что задержала в Москве, Екатеринбурге и Омске троих человек, подозреваемых в пособничестве террористам, устроившим теракт в «Крокус Сити Холле», сообщает ТАСС.

Двоих задержанных подозревают в том, что они переводили деньги на покупку оружия и автомобиля для предполагаемых исполнителей теракта в «Крокусе». Третий фигурант, как сообщает РИА Новости, подозревается в том, что занимался вербовкой пособников и финансированием исполнителей.

Все трое задержанных — выходцы из центрально-азиатского региона. Имена задержанных не раскрываются.

ФСБ распространила видео, на котором, как утверждается, показано задержание новых фигурантов по делу о теракте в «Крокусе». Как пишет РИА Новости, двое задержанных «признали, что взяты за соучастие в теракте», на самой видеозаписи об этом говорит один из задержанных, что говорит второй, до конца неясно.

Группа вооруженных людей устроила стрельбу, а затем подожгла концертный зал «Крокус Сити Холл» в Москве 22 марта. Ответственность за нападение на «Крокус» на себя взяла ячейка «Исламского государства» под названием «Вилаят Хорасан». Власти РФ утверждают, что за организацией теракта стоит Украина.

ФСБ объявила, что задержала по делу о теракте 11 человек. Ранее сообщалось, что арестованы десять человек, в том числе четверо предполагаемых непосредственных исполнителей.

ФСБ объявила ранее, что задержала 31 марта в Дагестане четверых иностранцев, подозреваемых в подготовке теракта. Один из задержанных сообщил, что передал участникам теракта в «Крокусе» оружие и деньги.

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