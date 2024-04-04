«Это тайный знак экстремистского сообщества». Судебный пристав запретил показывать «сердечки» журналистке Антонине Фаворской

Журналистка газеты «Собеседник» Елена Мильчановска рассказала, как в Басманном суде Москвы 29 марта прошло заседание по избранию меры пресечения журналистке Sotavision , которую обвиняют в участии в деятельности ФБК. Внимание на публикацию от 2 апреля обратило издание Sotavision.

Мильчановска рассказала в репортаже, что судебный пристав запретил всем, кто пришел на заседание, здороваться с Фаворской, аплодировать ей и издавать любые звуки.

На уточняющий вопрос журналистки «Собеседника», можно ли показать Фаворской «сердечко», сложенное из пальцев рук, пристав ответил отрицательно: «Это будет расценено как тайный знак экстремистского сообщества», — заявил он.

…Начала заседания мы прождали более пяти часов — и ни один человек не ушел. — Еще раз напоминаю правила: ей не аплодировать! не кричать! не здороваться! — за это время раз двадцать проинструктировал нас старший судебный пристав. — За любой изданный звук, даже писк — сразу выдворение из здания вместе с административным протоколом. — А хотя бы сердечко ей можно показать руками? — поинтересовалась я. — Все же не чужая нам… — Сердечки вне закона! — на полном серьезе ответил он. — Это будет расценено как тайный знак экстремистского сообщества. Спасибо, хоть сочувственные взгляды не запретили…

Антонина Фаворская во время судебного заседания в Басманном суде, судя по фотографиям Sotavision, показывала «сердечко». Такое же «сердечко», сложенное из больших и указательных пальцев обеих рук, в феврале 2021 года показал политик Алексей Навальный на заседании Симоновского суда Москвы, который отправил его в колонию.

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