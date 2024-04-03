Роскомнадзор заблокировал в России сайт кризисной группы «СК SOS», правозащитники которой помогают ЛГБТК-людям, столкнувшимся с преследованиями на Северном Кавказе. Внимание на блокировку обратил проект «Роскомсвобода».

Решение о блокировке принял Роскомнадзор 27 марта. «Судя по всему, речь идет о так называемой „ЛГБТ-пропаганде“», — предполагает проект.

На своем сайте «СК SOS» публиковали инструкции о том, как ЛГБТК-люди могут обезопасить себя, собирали пожертвования на поддержку работы кризисной группы, а также рассказывали истории подопечных.

Среди тех, кому помогали правозащитники «СК SOS», — , которая исчезла после того, как ее насильно вернули в Чечню после побега. 3 апреля стало известно, что «СК SOS» удалось добиться возбуждения уголовного дела в связи с исчезновением Сулеймановой.

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Осенью 2023 года Верховный суд РФ по иску Минюста объявил несуществующее «международное движение ЛГБТ» «экстремистской организацией». Министерство включило движение в перечень запрещенных и ликвидированных организаций, а Росфинмониторинг внес его в реестр «террористов и экстремистов».

В марте стало известно о первом уголовное деле об организации «экстремистской» организации и участии в ней (части 1 и 2 статьи 282.2 УК РФ) в связи с объявлением «движения ЛГБТ» «экстремистским». По делу арестованы администратор и арт-директор оренбургского гей-бара Pose.

подробности дела

Арт-директор и администратор бара в Оренбурге арестованы за «экстремизм». Их могут посадить на 10 лет — ведь они работали в гей-баре Это первое такое дело в России

подробности дела

Арт-директор и администратор бара в Оренбурге арестованы за «экстремизм». Их могут посадить на 10 лет — ведь они работали в гей-баре Это первое такое дело в России