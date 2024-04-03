Главе пермского «Мемориала» запросили три года колонии по делу о «контрабанде культурных ценностей». Его обвиняют в попытке вывоза архива организации

В Индустриальном районном суде Перми гособвинение запросило главе пермского «Центра исторической памяти» Александру Чернышову три года колонии общего режима по делу о покушении на «контрабанду культурных ценностей» (часть 3 статьи 30, пункт «в» части 2 статьи 226.1 УК), сообщает «Мемориал».

По версии следствия, Чернышов вместе с бывшим руководителем регионального отделения «Международного Мемориала» Робертом Латыповом пытался вывезти в Германию архивные документы «Мемориала», представляющие культурную и историческую ценность.

Как пишет «Медиазона», экспертиза, проведенная следствием, установила, что историко-культурную ценность представляют 30 документов. Под всеми этими документами Латыпов подставил свою подпись. По оценке экспертов, стоимость ценностей, которые правозащитники хотели вывезти из России, составляет около 380 тысяч рублей. Другой эксперт оценила стоимость архива в 530 тысяч рублей.

На заседании прокурор заявил, что Чернышов дал признательные показания и заключил досудебное соглашение со следствием. По словам представителя обвинения, Чернышов сказал, что они с Латыповым пытались организовать вывоз коробок с документами в Германию. Обвинение со слов Чернышова утверждает, что в организации об этом никто не знал.

Пермский «Мемориал» в открытом письме в поддержку Чернышова назвал его уголовное дело, в рамках которого он подвергается репрессиям, сфабрикованным. Приговор Александру Чернышову суд огласит 4 апреля.

Чернышова задержали 5 мая 2023 года в московском аэропорту Шереметьево и назначили ему 15 суток ареста по статье о мелком хулиганстве. После этого его обвинили в попытке вывоза за границу культурных ценностей, и 22 мая 2023 года суд отправил Чернышова в СИЗО. При этом пермский «Мемориал» был принудительно ликвидирован государством.

Проходящий вторым обвиняемым по делу Роберт Латыпов находится за границей. В сентябре 2023 года МВД объявило его в розыск. Латыпов рассказывал проекту «Пермь 36,6», что архив хотели перевезти в Москву «на безопасное хранение», но его перехватила ФСБ. По его словам, в нем не было исторических документов, а только документы самого «Мемориала».