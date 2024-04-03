Уполномоченная по правам ребенка сообщила о гибели шести детей при теракте в «Крокусе»

В результате нападения террористов на концертный зал «Крокус Сити Холл» погибли, по последним данным, шестеро детей, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

На данный момент у нас данные о шести погибших детях, семеро пострадавших. Двое уже лечатся дома, пятеро находятся в больнице: двое в тяжелом состоянии, трое уже в средней степени тяжести. Детей я навещала, постоянно на связи с главврачами больниц, всем необходимым дети обеспечены, прогнозы положительные.

Ранее было известно о пятерых погибших детях, напоминает ТАСС. При этом РИА Новости уточняет, что общее число погибших в результате теракт не изменилось, по-прежнему в этом списке 144 человека. Пострадали более 550 человек.

22 марта группа вооруженных людей устроила стрельбу, а затем подожгла концертный зал «Крокус Сити Холл» в Москве. Ответственность за нападение на «Крокус» взяла на себя ячейка ИГИЛ под названием «Вилаят Хорасан», но власти России настаивают на том, что за организацией теракта стоит Украина

По делу о теракте арестованы десять человек, в том числе четверо предполагаемых непосредственных исполнителей.

Нападение на «Крокус»

Спустя почти неделю после теракта в «Крокусе» неизвестна судьба десятков людей, которые там были «Русская служба Би-би-си» рассказала, как их близкие пытаются их найти

Нападение на «Крокус»

Спустя почти неделю после теракта в «Крокусе» неизвестна судьба десятков людей, которые там были «Русская служба Би-би-си» рассказала, как их близкие пытаются их найти