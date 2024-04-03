Белый дом поручил NASA создать единый стандарт времени на Луне

Администрация президента США поручила NASA и другим ведомствам разработать к концу 2026 года план по внедрению так называемого скоординированного лунного времени (Coordinated Lunar Time, LTC). Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на документы управления научно-технической политики (OSTP) Белого дома.

Как отмечает агентство, единый стандарт времени на Луне станет эталоном времени для лунных космических аппаратов и спутников, для которых важна предельная точность при выполнении задач.

«Те же часы, которые есть у нас на Земле, на Луне шли бы с другой скоростью», — сказал в беседе с агентством руководитель отдела космической связи и навигации NASA Кевин Коггинс. В поручении, которое NASA дала глава OSTP Арати Прабхакар, сказано, что для человека на Луне земные часы будут в среднем терять 58,7 микросекунды в сутки, также возможны другие отклонения, еще больше отдаляющие лунное время от земного.

В Белом доме считают, что без единого стандарта лунного времени будет сложно передавать данные между космическими аппаратами, а также синхронизировать связь между Землей, лунными спутниками, базами и астронавтами. Расхождения по времени, по словам чиновников, могут привести к ошибкам при работе с картографией и геолокацией на самой Луне и ее орбите.

На Земле время регулируют на основе Всемирного координированного времени (Coordinated Universal Time, UTC). Этот международный стандарт опирается на обширную сеть атомных часов, расположенных в разных точках Земли. В управлении научно-технической политики Белого дома считают, что для единого стандарта лунного времени атомные часы придется развернуть на Луне.

США планируют в сентябре 2026 года осуществить первую высадку астронавтов на Луну с момента завершения программы «Аполлон» в 1970-х годах. Полет четырех астронавтов вокруг Луны и обратно запланирован на сентябрь 2025 года.

Помимо США миссии на Луну готовят другие страны. Китай заявил, что планирует отправить тайконавтов на Луну к 2030 году. Индия, которая в 2023 году стала четвертой страной, посадившей космический аппарат на лунную поверхность, планирует отправить астронавтов на Луну к 2040 году.

Первая в современной истории России лунная миссия завершилась неудачей в августе 2023 года. Автоматическая станция «Луна-25» прекратила существование в результате столкновения с поверхностью Луны, заявили в «Роскосмосе».

Япония в январе 2024 года стала пятой страной, сумевшей посадить космический аппарат на Луну.

Читайте также

Первая за полвека российская лунная миссия окончилась провалом. Почему станция «Луна-25» не добралась до поверхности спутника? Кто виноват в аварии? И сможет ли Россия вернуться в межпланетную гонку?

Читайте также

Первая за полвека российская лунная миссия окончилась провалом. Почему станция «Луна-25» не добралась до поверхности спутника? Кто виноват в аварии? И сможет ли Россия вернуться в межпланетную гонку?