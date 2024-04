В Израиле протестующие попытались прорваться к резиденции Нетаниягу в Иерусалиме

В Израиле протестующие против правительства вместе с родственниками заложников, похищенных ХАМАС, попытались прорваться к резиденции премьер-министра страны Биньямина Нетаниягу в Иерусалиме.

Марш демонстрантов и семей заложников начался у здания Кнессета. Затем протестующие, как пишет The Times of Israel, отправились к резиденции Нетаниягу на улице Газа. Полиция попыталась возвести ограждения, но протестующие начали их сносить, передает радиостанция «Кан».

Один из протестующих залез под колеса полицейского водомета, чтобы остановить его. Его извлекали оттуда полицейские.

Портал Yediot News пишет, что полиция задержала четверых человек после прорыва заграждений. По данным The Times of Israel, в ходе столкновений возле резиденции Нетаниягу полицейские пытались задержать родственницу одного из пожилых заложников, остающихся в плену у ХАМАС, Аялу Мецгер — они тащили ее по земле. Еще один протестующий бросил горящий факел в конного полицейского — он также задержан, пишет The Times of Israel.

Официальных заявлений о задержанных полиция не делала.

В субботу, 30 марта, в Тель-Авиве прошла крупнейшая с начала войны в секторе Газа демонстрация, на которой семьи похищенных израильских заложников объединились с протестующими против правительства представителями оппозиции. Они требуют немедленного заключения сделки по освобождению заложников, упрекая Нетаниягу в ее срыве. Протесты прошли и в других городах, полиция задержала не менее 16 человек.

