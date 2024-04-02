В Харькове переименовали 18 топонимов, названия которых были связаны с Россией, сообщил городской совет. Распоряжение о переименовании подписал мэр Харькова Игорь Терехов.

Часть улиц получила имена погибших украинцев. Улица Бакулина теперь называется улицей Евгения Енина в честь заместителя главы МВД Украины, погибшего в авиакатастрофе в Броварах под Киевом, а въезд Тринклера стал въездом Глисады Джуса в честь военного летчика Андрея Пильщикова с позывным «Джус», разбившегося в Житомирской области.

Также был переименован ряд улиц, имевших географические названия, связанные с Россией: Беломорская (стала Финской), Байкальская (стала Снежной), Владивостокская (стала Шведской) Красноуральская (стала Низинной), Ижевская (стала Сахарной).

С начала войны в Украине переименовывают «российские» топонимы. В апреле 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о «деколонизации», запрещающий географические названия, связанные с Россией. В Киеве переименовали десятки улиц и станцию метро «Площадь Льва Толстого», которая стала «Площадью Украинских героев». В Харькове из названия академического русского драматического театра имени Пушкина убрали слово «русский» и фамилию поэта.

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