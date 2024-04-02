В Беларуси запретили посещать с животными продуктовые магазины, образовательные и медицинские учреждения, а также спортивные объекты

В Беларуси ввели запрет на посещение с животными (кроме собак-поводырей) продуктовых магазинов, образовательных и медицинских учреждения, а также спортивных и культурных объектов. Соответствующие ограничения прописаны в законе «Об ответственном обращении с животными», который 1 апреля подписал Александр Лукашенко.

Документ, отмечает Белта, в числе прочего предусматривает «закрепление повышенных требований к содержанию опасных собак (владельцы таких собак будут обязаны пройти специальные курсы и получить удостоверение)», а также устанавливает правила для приютов и гостиниц для животных, запрещая, в частности, размещать их в жилых домах.

Кроме того, пишет Белта, устанавливается механизм временного ограничения права собственности на животное и его изъятия за нарушение владельцем условий обращения с животным, повлекшее причинение вреда здоровью граждан, животных или имуществу.

Основные положения закона вступают в силу с 1 января 2025 года.

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