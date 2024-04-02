За первые три месяца 2024 года список «террористов и экстремистов», который ведет Росфинмониторинг, пополнили 669 человек. Это рекорд по сравнению с аналогичными периодами как минимум за шесть лет — с 2019 года, пишет «Новая газета Европа», которая анализировала реестр.

Так, за январь-март 2023 года в список внесли 480 человек, а в первые три месяца 2022-го — 378 человек. Всего с 2014 года реестр вырос в пять раз — на момент публикации исследования в него включили 14 294 человека.

52 человека в списке «террористов и экстремистов» — несовершеннолетние. Самый младший — 14-летний Егор Лаускис, которого включили в реестр в 2024 году. По данным издания Sota, летом 2023-го его отправили в колонию по делу о поджоге релейных шкафов «по заданию украинцев». Всего в 2024-м в реестр попали 17 подростков младше 18 лет. За 10 лет число несовершеннолетних в списке Росфинмониторинга выросло в три с половиной раза, отмечают авторы исследования.

Самая массовая национальная группа в реестре — уроженцы Дагестана, пишет «Новая газета Европа», не уточнив, сколько их в списке. Однако, отмечают авторы исследования, с 2021 года число уроженцев Дагестана сократилось в полтора раза, тогда как число уроженцев Украины выросло в 2,6 раза.

В марте «Новая газета Европа» писала, что с начала полномасштабного российского вторжения в Украину ФСБ отчиталась о более чем 100 предотвращенных терактах. 76 из них, как заявляла спецслужба, — диверсии под руководством украинских спецслужб.

Реестр «террористов и экстремистов» Росфинмониторинга был создан в 2001 году. Туда вносят как физических лиц и организации, которые совершили преступления террористической или экстремистской направленности, так и тех, кто критикует действиях властей России.

Несколько лет нахождение в списке не влекло никаких санкций, писала «Новая газета». В 2013 году были приняты поправки в закон о противодействии незаконным финансовым операциям — с тех пор всем, кто попадает в список Росфинмониторинга, запрещают осуществлять финансовые операции с имуществом и вступать в наследство. Их также ограничивают в возможности пользоваться банковскими картами, а зарплату с них разрешено снимать только в размере 10 тысяч рублей по специальному заявлению. Многие работодатели не желают связываться с фигурантами списка или их родственниками.

Оспорить решение о включении в список «террористов и экстремистов», практически невозможно, добиться исключения даже после погашения судимости — тоже.

История юристки Ирины Нэльсон, которую включили в реестр Росфинмониторинга из-за антивоенных постов

«Говорили, чтобы я ехала „на свою Украину и забирала своих ублюдков“» Ирина Нэльсон — юрист и мать четверых детей. За антивоенные посты ее внесли в список «экстремистов и террористов» — теперь она не может устроиться на работу и постоянно сталкивается с травлей

История юристки Ирины Нэльсон, которую включили в реестр Росфинмониторинга из-за антивоенных постов

«Говорили, чтобы я ехала „на свою Украину и забирала своих ублюдков“» Ирина Нэльсон — юрист и мать четверых детей. За антивоенные посты ее внесли в список «экстремистов и террористов» — теперь она не может устроиться на работу и постоянно сталкивается с травлей