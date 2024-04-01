СБУ заочно обвинила пропагандистку Маргариту Симоньян в геноциде

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что российская пропагандистка, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян стала фигурантом нового уголовного дела, возбужденного в Украине.

«Среди новых задокументированных преступлений фигурантки публичные призывы к массовому убийству украинских детей в декабре 2023 года. Кроме этого, российская пропагандистка неоднократно агитировала за продолжение ракетно-бомбовых ударов по гражданской инфраструктуре Украины», — утверждается в заявлении СБУ.

В ведомстве добавили, что Симоньян «регулярно распространяет кремлевские нарративы», публикуя сообщения в телеграме и выступая в эфире российского телевидения, в том числе в программе пропагандиста Владимира Соловьева.

Украинская спецслужба добавила, что Симоньян обвиняют по статьям «Геноцид», «Посягательство на территориальную целостью Украины», «Пропаганда войны» и «Оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины». Симоньян находится в России, обвинения ей предъявили заочно. В СБУ подчеркнули, что принимают меры, чтобы привлечь к ответственности.

СБУ в марте 2023 года обвинила Симоньян по статье о посягательстве на территориальную целостность. В спецслужбе подчеркнули, что пропагандистка одной из первых поддержала полномасштабное вторжение российских войск в Украину в 2022 году.

Маргарита Симоньян на момент публикации заметки это не комментировала.

ФСБ России объявила в июле 2023 года, что предотвратила покушение на пропагандистку Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак, а также задержала восьмерых подозреваемых из «неонацистской группировки» «Параграф-88». Российские спецслужбы утверждали, что за подготовкой покушения стоит Служба безопасности Украины.

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